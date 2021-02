Suarez non basta all’Atletico Madrid: 2-2 col Celta Vigo e +8 sul Barcellona (Di martedì 9 febbraio 2021) L’Atletico Madrid non coglie l’ennesima vittoria della sua Liga ma mantiene la vetta con 8 punti di vantaggio sul Barcellona. Doppietta di Suarez L’Atletico Madrid viene beffato nel finale di gara dal Celta Vigo. Dopo l’iniziale vantaggio degli ospiti, ci pensa Luis Suarez a far pendere la gara dalla parte dell’Atletico Madrid con la doppietta che lo incorona Pichichi in questo momento con 14 gol in 16 gare. Piccola battuta d’arresto per un Atletico Madrid falcidiato dal Covid ma che mantiene 8 punti di vantaggio sul Barcellona anche con una partita ancora da giocare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) L’Atleticonon coglie l’ennesima vittoria della sua Liga ma mantiene la vetta con 8 punti di vantaggio sul. Doppietta diL’Atleticoviene beffato nel finale di gara dal. Dopo l’iniziale vantaggio degli ospiti, ci pensa Luisa far pendere la gara dalla parte dell’Atleticocon la doppietta che lo incorona Pichichi in questo momento con 14 gol in 16 gare. Piccola battuta d’arresto per un Atleticofalcidiato dal Covid ma che mantiene 8 punti di vantaggio sulanche con una partita ancora da giocare. Leggi su Calcionews24.com

