Siena: Conte candidato alle elezioni suppletive, arriva la smentita del Pd locale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il significato di Conte candidato per il seggio che elesse l’ex-ministro Pier Carlo Padoan sarebbe chiaro: saldare l’asse elettorale formata dai partiti dell’ormai ex-alleanza giallorossa Leggi su firenzepost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il significato diper il seggio che elesse l’ex-ministro Pier Carlo Padoan sarebbe chiaro: saldare l’asse elettorale formata dai partiti dell’ormai ex-anza giallorossa

borghi_claudio : Credo che anche solo pensare di candidare conte alle supplettive di Siena sia offensivo per la città... Poi per car… - guglielmopicchi : Non vedo l'ora che Conte sia candidato alle suppletive di Siena...a Siena quello che vuol portare via MPS. Pronto c… - carmelameola : RT @borghi_claudio: Credo che anche solo pensare di candidare conte alle supplettive di Siena sia offensivo per la città... Poi per carità,… - 1900nicorix : Quindi ho letto che #Conte si presenterà alle elezioni suppletive a Siena! Ma è vero? È proprio attaccato alla cadrega - joseadss : RT @borghi_claudio: Credo che anche solo pensare di candidare conte alle supplettive di Siena sia offensivo per la città... Poi per carità,… -