Serie B | Reggiana | Alvini prepara un mese molto duro

(Di lunedì 8 febbraio 2021) La vittoria di ieri dellaha datoad, che finalmente comincia a respirare aria di salvezza. I playout ancora spaventano i granata, che in questodovranno farebene per portare punti a casa. Riuscirà laa sopravvivere a questo febbraio? Lavince e convince La vittoria di ieri con l’Entella ha dato punti e morale agli uomini di. Vantaggio degli ospiti al 48o, in meno di 10 minuti ci pensano Laribi e Muratore a prendere il comando. Il 2-1 finale porta tre punti che fanno salire laa quota 21, a pari merito con il Cosenza, e ad un solo punto da Brescia e Reggina. La partita di ieri ha dimostrato che gli uomini disanno giocare a calcio, e ...

calciodangolo_ : ??Doppio pareggio nei big match #SalernitanaChievo e #MonzaEmpoli, risorge la #Reggiana. I risultati e la classifica… - fontanabuona : Serie B – Reggiana – Virtus Entella – 07/02/2021 - lucainge_tweet : Serie B – Reggiana – Virtus Entella – 07/02/2021 - tigullio_tweet : Serie B – Reggiana – Virtus Entella – 07/02/2021 - genovapostnews : L’Entella si illude per quattro minuti, la Reggiana colpisce due volte e vince 2 a 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Reggiana

LECCE - Si ritorna subito in campo con il turno infrasettimanale diB, la terza giornata di ritorno. Il Lecce di Eugenio Corini, nella seconda gara casalinga, ...ore 21.00 CHIEVOVERONA ". ...Madre di due figli, Betty era di Rho, ma in realtà era anche parmigiana, piacentina,, ... Non si prestava per chi non offriva garanziedi far stare davvero meglio i cani e i gatti da ...REGGIO EMILIA – Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nella zona di Piazzale Europa: nelle ultime ore un nuovo intervento eseguito dai carabinieri. Il contrasto al fenomeno dello spaccio di s ...Ecco il programma della ventiduesima giornata di Serie B 2020/21 e come vederla in TV. L'Empoli prova l'allungo in testa.