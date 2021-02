Ricciardi lancia un appello a Draghi | “La strategia della convivenza con il Covid non funziona | servono i lockdown”

(Di lunedì 8 febbraio 2021): “Lacon il virus nonzone rosse” “Lacon il virus nonpiù zone rosse”: lo afferma Walter, consigliere del ministroSalute, Roberto Speranza, per l’epidemia dicheanche una Marioaffinché adotti unadi “eliminazione” del virus. Ospite di Agorà, il programma d’approfondimento in onda su Raitre,, docente dell’università Cattolica, si è detto “preoccupato” poiché la “tendenza dell’epidemia è in peggioramento”. “Per sintetizzare con i colori, nelle Regioni o nel le aree geografiche ...

AGiacopini : @borghi_claudio Perché non ha visto Ricciardi su Rai3 che lancia lockdown ovunque sempre e comunque. E questo è il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi lancia

Il Primato Nazionale

l'allarme Walter, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza. Parlando stamane con il programma di Rai Tre, Agorà, ha spiegato: 'La tendenza dell'epidemia è in ...... 22 Adorni, 3 Ceccarelli, 5 Pupeschi, 9 Arlotti, 10 Ambrosini, 19 Manfroni, 25 Nanni, 30, ... Sulla battuta siVuthaj, niente da fare. 46 . Ancora Gigli di testa su punizione di Pari, ...Matteo Bassetti non le manda a dire a Walter Ricciardi dopo gli allarmi lanciati dal consulente sulle varianti e si chiede come mai in Italia non vengano sequenziate.Il consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi, preoccupato dai numeri riguardanti le regioni in zona gialla: le sue parole ad Agorà ...