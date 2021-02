Real Sociedad-United potrebbe disputarsi all’Allianz Stadium (Di lunedì 8 febbraio 2021) Real Sociedad Manchester United Torino – L’andata dei sedicesimi di finale della UEFA Europa League che coinvolgerà Real Sociedad e Manchester United potrebbe non disputarsi in Spagna. La sfida dovrebbe giocarsi allo stadio municipale di Anoeta il prossimo 18 febbraio alle 19.00, ma potrebbe cambiare sede a causa dell’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato da Marca, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021)ManchesterTorino – L’andata dei sedicesimi di finale della UEFA Europa League che coinvolgeràe Manchesternonin Spagna. La sfida dovrebbe giocarsi allo stadio municipale di Anoeta il prossimo 18 febbraio alle 19.00, macambiare sede a causa dell’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato da Marca, L'articolo

AAlciato : Per Real Sociedad-Manchester United di Europa League, come campo neutro, in ‘lizza’ Torino @SkySport - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: Europa League, Real Sociedad-Manchester United potrebbe disputarsi all’Allianz Stadium - inispidad45 : RT @AAlciato: Per Real Sociedad-Manchester United di Europa League, come campo neutro, in ‘lizza’ Torino @SkySport - CalcioFinanza : Europa League, Real Sociedad-Manchester United potrebbe disputarsi all’Allianz Stadium - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Real Sociedad-United potrebbe disputarsi all’Allianz Stadium: Real Sociedad Manchester United Torin… -