**Premio Strega: 10 nuovi libri, salgono a 15 i candidati all'edizione LXXV** (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - Altre 10 segnalazioni portano a 15 il numero dei libri finora proposti dagli Amici della domenica per la LXXV edizione del Premio Strega. Il 22 marzo il comitato direttivo della Fondazione Bellonci, che gestisce il riconoscimento letterario, annuncerà la dozzina dei libri finalisti. Il 10 giugno verrà votata la cinquina e infine l'8 luglio sarà proclamato il vincitore. Questi i dieci nuovi candidati: Patrizia Busacca con "Madri gotiche" (Linea edizioni) proposto da Giorgio Amitrano; Benedetta Cosmi con "Orgoglio e sentimento" (Armando Editore), proposto da Antonio Nicola Augenti; Alessandro Gazoia con "Tredici lune" (Nottetempo) proposto da Gaia Manzini; Lisa Ginzburg con "Cara pace" (Ponte alle Grazie) proposto da Nadia Terranova; Mattia Insolia con "Gli ...

