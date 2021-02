Perdita d'acqua, disagi nella zona orientale di Salerno: l'avviso (Di lunedì 8 febbraio 2021) Guasto improvviso: rubinetti a secco a Fisciano 3 febbraio 2021 Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco ad horas a Salerno, la mappa dei disagi 4 febbraio 2021 Guasto improvviso alla condotta ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 8 febbraio 2021) Guasto improvviso: rubinetti a secco a Fisciano 3 febbraio 2021 Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco ad horas a, la mappa dei4 febbraio 2021 Guasto improvviso alla condotta ...

salernotoday : Perdita d'acqua, disagi nella zona orientale di Salerno: l'avviso - PratiDailyBugle : A volte capitano miracoli (forse). Una notizia buona e una cattiva. La buona è che sembra siano intervenuti per rip… - ritafrediani : I ghiacciai si stanno sciogliendo al ritmo di 45 cm all'anno, con una perdita di 8 miliardi di tonnellate d'acqua.… - lecopost : Lo spreco di cibo, oltre a una perdita gigantesca di denaro, genera emissioni di gas serra superflue (il 9% del tot… - Stefanoboh : @salzheimer @Bootstrap66 Idealmente si, realmente no,dato che entrano in gioco attriti e flussi non lineari in cor… -