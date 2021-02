Non è la d’Urso, la gaffe di Guenda Goria sua madre Maria Teresa e Baccini: “Non colto ho sul fallo” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Guenda Goria, ospite a Non è la d’Urso, ha raccontato cosa sarebbe accaduto tra sua madre Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini, ma compie una gaffe a luci rosse Nella puntata di domenica 7 febbraio di Live-Non è la d’Urso, si è parlato di nuovo di gossip inerente ai concorrenti del GF Vip 5, tra cui Maria Teresa Ruta. Come è noto, la gieffina ha confidato di aver avuto un flirt con il cantautore Francesco Baccini. A raccontarlo questa volta, è stata Guenda Goria, ospite in trasmissione assieme a Michael, figlio di Baccini. Durante il racconto sulla madre Ruta, però, l’artista classe 1988 ha fatto qualche ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 8 febbraio 2021), ospite a Non è la, ha raccontato cosa sarebbe accaduto tra suaRuta e Francesco, ma compie unaa luci rosse Nella puntata di domenica 7 febbraio di Live-Non è la, si è parlato di nuovo di gossip inerente ai concorrenti del GF Vip 5, tra cuiRuta. Come è noto, la gieffina ha confidato di aver avuto un flirt con il cantautore Francesco. A raccontarlo questa volta, è stata, ospite in trasmissione assieme a Michael, figlio di. Durante il racconto sullaRuta, però, l’artista classe 1988 ha fatto qualche ...

LegaSalvini : #SALVINI CONTRO AZZOLINA: 'HA PENSATO AI BANCHI E NON AD ASSUMERE GLI INSEGNANTI PRECARI” - levisandcoffee : ma perché sembra che io stessa parli a mo di live non è la d’urso mi ammazzo - abvsencenj : chi è questa su live non è la d'urso che sta facendo tutto tranne che rappare che è pure in playback - Concett87606695 : @LiveNoneladUrso @carmelitadurso D'Urso crei veramente dei mostri. Da cambiare canale quando c'è Brosio e la 'fida… - itsgaia28 : DITEMI CHE L’AVETE SENTITA ANCHE VOI SIGN OF THE TIMES A LIVE NON È LA D’URSO AHAHAHAHAH -

Ultime Notizie dalla rete : Non d’Urso Governo: Boschi, 'è vittoria Italia non di Italia viva ma merito nostro coraggio' Affaritaliani.it