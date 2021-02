Napoli, caccia ai furbetti del vaccino: 30 nomi nel mirino della Procura, il trucco delle gocce in più (Di martedì 9 febbraio 2021) Potere di relazione, radicamento nel tessuto cittadino, spessore sociale. Sono anche questo i vaccini: sono soprattutto capacità di rapport, in un contesto metropolitano dove contano rapporti... Leggi su ilmattino (Di martedì 9 febbraio 2021) Potere di relazione, radicamento nel tessuto cittadino, spessore sociale. Sono anche questo i vaccini: sono soprattutto capacità di rapport, in un contesto metropolitano dove contano rapporti...

Casanova2Andrea : Qualche calciatore del @sscnapoli non tollera più le urla di #Gattuso in partita... @ADeLaurentiis caccia fuori a c… - Castellammare19 : A Napoli,,, È successo una cosa bellissima . Da quando il CAPITANO è stato a colloquio con Draghi ,in molti danno… - Daniele91Nap : @TolliVincenzo Vai Viciè cambiamo tutto, diventa tu presidente del Napoli Caccia Giuntoli e Gattuso E vendi tutti… - infoitsport : Genoa-Napoli, è caccia al colpevole: il web chiede l'esonero di Gattuso - salvopic : @JosiphOliver @Chiariello_CS e dopo la bella serata di ieri siamo costretti ad una pena da girone dantesco,4 giorni… -