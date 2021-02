Mika: “Prima di morire mia madre mi ha visto suonare. Era lì, in sedia a rotelle, quel concerto era per lei” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mika ha deciso di raccontare un dolore devastante, la morte della sua mamma, Joannie Penniman. Joannie se n’è andata a dicembre, e ora il cantante e conduttore ne parla al settimanale francese Le Parisien. Mika si era detto preoccupato per le sue condizioni e, a causa del covid-19, per un lungo periodo non ha potuto starle vicino come avrebbe desiderato: Joannie aveva un tumore al cervello e le sue condizioni stavano peggiorando. Eppure c’è un ricordo che Mika poterà per sempre con sé, perché proprio in quel periodo stava registrando uno spettacolo magistrale, un live al Royal Opera di Versailles e seduta a guardarlo c’era proprio la sua mamma: “Tutta la mia famiglia è stata presente a questo concerto e anche mia madre, che mi ha formato, era lì, su una sedia a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021)ha deciso di raccontare un dolore devastante, la morte della sua mamma, Joannie Penniman. Joannie se n’è andata a dicembre, e ora il cantante e conduttore ne parla al settimanale francese Le Parisien.si era detto preoccupato per le sue condizioni e, a causa del covid-19, per un lungo periodo non ha potuto starle vicino come avrebbe desiderato: Joannie aveva un tumore al cervello e le sue condizioni stavano peggiorando. Eppure c’è un ricordo chepoterà per sempre con sé, perché proprio inperiodo stava registrando uno spettacolo magistrale, un live al Royal Opera di Versailles e seduta a guardarlo c’era proprio la sua mamma: “Tutta la mia famiglia è stata presente a questoe anche mia, che mi ha formato, era lì, su unaa ...

