Lazio, Immobile si carica: "Scudetto? Stiamo recuperando terreno. Contro l'Inter…" Un gol da tre punti e tanta ambizione. Ciro Immobile, bomber della Lazio, non si nasconde e dopo il successo Contro il Cagliari affronta diversi temi legati alla stagione dei biancocelesti. Ai microfoni di Sky Sport, il centravanti si è soffermato sulla lotta Scudetto ma anche sulla Champions e la Nazionale. "Abbiamo recuperato terreno in classifica. Avevamo perso punti pesanti soprattuto in casa. Quella nel derby e a Bergamo sono state vittorie importanti per tornare in corsa. Dobbiamo continuare così perché anche le altre vanno forte. Con l'Inter sarà una gara importante per noi. Non ci nascondiamo, Stiamo in un momento ottimo, andremo a Milano ..."

