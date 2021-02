Inter, i dubbi di formazione di Conte verso la Juventus (Di lunedì 8 febbraio 2021) Antonio Conte ha due dubbi di formazione in vista di Juventus-Inter. Uno è in mezzo al campo e l’altro è sulla fascia sinistra. La situazione Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha ancora due dubbi di formazione in vista della partita di Coppa Italia contro la Juventus in programma domani. Come riferito da Sky, a centrocampo al posto dello squalificato Vidal giocherà uno fra Roberto Gagliardini, Christian Eriksen e Stefano Sensi. Ballottaggio a tre anche per la fascia sinistra con Ashley Young, Ivan Perisic e Matteo Darmian a giocarsi una maglia da titolare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Antonioha duediin vista di. Uno è in mezzo al campo e l’altro è sulla fascia sinistra. La situazione Il tecnico dell’Antonioha ancora duediin vista della partita di Coppa Italia contro lain programma domani. Come riferito da Sky, a centrocampo al posto dello squalificato Vidal giocherà uno fra Roberto Gagliardini, Christian Eriksen e Stefano Sensi. Ballottaggio a tre anche per la fascia sinistra con Ashley Young, Ivan Perisic e Matteo Darmian a giocarsi una maglia da titolare. Leggi su Calcionews24.com

