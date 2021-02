Governo Draghi: tutti i nodi ancora da sciogliere (Di lunedì 8 febbraio 2021) Oggi inizia il nuovo giro di consultazioni che si terrà domani. Se tutto andrà come deve già mercoledì sera Mario Draghi potrebbe salire al Colle per riferire a Sergio Mattarella. Quali sono i nodi ancora da sciogliere per la formazione del Governo? Governo Draghi: i nodi ancora da sciogliere Salvini, che pure sembra ormai dentro con tutte e due le scarpe, ieri intervistato in radio ha spiegato: «E’ chiaro che un Governo di ricostruzione come questo non può andare avanti all’infinito. Deve fare alcune cose come nel Dopoguerra fece Parri. Un Governo con forze così diverse si mette d’accordo su alcune cose: piano vaccinale, fisco, infrastrutture, riapertura di scuole e attività». ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Oggi inizia il nuovo giro di consultazioni che si terrà domani. Se tutto andrà come deve già mercoledì sera Mariopotrebbe salire al Colle per riferire a Sergio Mattarella. Quali sono idaper la formazione del: idaSalvini, che pure sembra ormai dentro con tutte e due le scarpe, ieri intervistato in radio ha spiegato: «E’ chiaro che undi ricostruzione come questo non può andare avanti all’infinito. Deve fare alcune cose come nel Dopoguerra fece Parri. Uncon forze così diverse si mette d’accordo su alcune cose: piano vaccinale, fisco, infrastrutture, riapertura di scuole e attività». ...

borghi_claudio : @sbonaccini Per un No euro passare da un INCOMPETENTE a Draghi è un passo in avanti. Ma lo è per chiunque. Il vostr… - pierofassino : “Un governo autorevole a larga base parlamentare' è questo il mandato conferito da Mattarella a Draghi. Non un'alle… - BentivogliMarco : E' doveroso costruire il Governo #Draghi su un programma di cose da fare subito. Siamo in emergenza e chi pone veti… - MichelinoSaitta : -Bastiano... -Dimmi Saruzzo -Come procedono le #consultazioni per il nuovo #governo? -Molto bene...questa mattina t… - Dav_ide92 : RT @jacopo_iacoboni: Zingaretti: 'Non farò mai alleanze col M5S' Zingaretti alleato del M5S. Zingaretti: 'O Conte o c'è solo il voto' Due… -