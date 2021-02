GF Vip 5, puntata 8-02-2021: Dayane Mello incontra il fratello, la Casa si divide (Di lunedì 8 febbraio 2021) Stasera alle 21.40 su Canale 5 andrà in onda la trentottesima punta del Grande fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini con opinionisti Antonella Elia e Pupo. Anche stasera un ampio spazio verrà dato alla tragedia vissuta da Dayane Mello, che ha perso il fratello minore Lucas e che incontrerà invece il fratello maggiore, Juliano. Successivamente si parlerà (senza entrare nel dettaglio) dell’espulsione con effetto immediato di Alda D’Eusanio, mentre si parlerà molto più a lungo delle dinamiche nella Casa con in primo piano le furibonde liti degli scorsi giorni. Per finire, Andrea Zenga verrà messo al corrente delle cose dette a Live – Non è la D’Urso su sua madre. Dayane Mello incontra il fratello ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 8 febbraio 2021) Stasera alle 21.40 su Canale 5 andrà in onda la trentottesima punta del GrandeVip 5 condotto da Alfonso Signorini con opinionisti Antonella Elia e Pupo. Anche stasera un ampio spazio verrà dato alla tragedia vissuta da, che ha perso ilminore Lucas e che incontrerà invece ilmaggiore, Juliano. Successivamente si parlerà (senza entrare nel dettaglio) dell’espulsione con effetto immediato di Alda D’Eusanio, mentre si parlerà molto più a lungo delle dinamiche nellacon in primo piano le furibonde liti degli scorsi giorni. Per finire, Andrea Zenga verrà messo al corrente delle cose dette a Live – Non è la D’Urso su sua madre.il...

federica1119 : #GFVIP Ho notato che ad ogni puntata quando un vip viene elogiato da qualcuno dallo studio,poi in casa questo vip v… - silvysteven : @AnnaritaM2 @grande_flagello @stefyorlando Domenica vip se l'è presa gloria e guarda com'è andata...silurata dopo u… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Che succede? #gfvip - SaCe86 : #GFVip, Tommaso e Stefania fanno le valigie per andare via in puntata: 'Presi in giro no'. Scusate ma il fatto di u… - vip_erella : A tutti i prelievi del sangue che insultano Tommaso e Stefania dicendo che non stanno rispettando Dayane ricordo ch… -