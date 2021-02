Germania, incredibile in 3.Liga: il gol del portiere dell’Ingolstadt – VDEO (Di lunedì 8 febbraio 2021) incredibile in 3.Liga: l’Ingolstadt vince con due gol nei minuto di recupero di cui uno realizzato dal proprio portiere L’Ingolstadt, squadra di 2.BundesLiga, nella giornata di sabato si è imposto in casa per 2-1 contro il Viktoria Koln trovando il gol del momentaneo pareggio con il proprio portiere Fabijan Buntic. L’estremo difensore è andato in gol al secondo dei 4 minuti di recupero e pochi istanti dopo Caniggia Ginola Elva ha sigato il vittoria per l’Ingolstadt. ?? WAS.ZUR.HÖLLE.WAR.DAS.GESTERN??3??? Irre Szene im Audi Sportpark ?? Aber seht & hört selbst ?? Vielleicht schon jetzt der (zweit-)schönste Moment dieser Saison, #Schanzer ?!???#FCIVIK pic.twitter.com/0fkmPOXYu0 — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) February 7, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021)in 3.: l’Ingolstadt vince con due gol nei minuto di recupero di cui uno realizzato dal proprioL’Ingolstadt, squadra di 2.Bundes, nella giornata di sabato si è imposto in casa per 2-1 contro il Viktoria Koln trovando il gol del momentaneo pareggio con il proprioFabijan Buntic. L’estremo difensore è andato in gol al secondo dei 4 minuti di recupero e pochi istanti dopo Caniggia Ginola Elva ha sigato il vittoria per l’Ingolstadt. ?? WAS.ZUR.HÖLLE.WAR.DAS.GESTERN??3??? Irre Szene im Audi Sportpark ?? Aber seht & hört selbst ?? Vielleicht schon jetzt der (zweit-)schönste Moment dieser Saison, #Schanzer ?!???#FCIVIK pic.twitter.com/0fkmPOXYu0 — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) February 7, 2021 Leggi su Calcionews24.com

