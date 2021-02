E se con le mascherine usate si potessero costruire le strade?

Leggi su wired

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Foto: Gerard Bottino / SOPA Images / IPA)Dopo un anno di pandemia, ci siamo quasi abituati a scorgeregettate a terra sul marciapiede. Un comportamento poco civile che ci fa scuotere la testa. E se con i Dpi (dispositivi di protezione individuali) usati si potesse creare asfalto, in un circolo virtuoso di recupero? L’idea è venuta a un team di ricercatori australiani del Royal Melbourne Institute of Technology, che hanno pubblicato il loro studio su Science of The Total Environment. Gli scienziati si sono chiesti come dare nuova vita allemonouso, il cui massiccio impiego in questi mesi sta creando una questione di smaltimento non da poco. Il team ha ipotizzato di riutilizzare i Dpi, insieme ad altri materiali di scarto, nelle costruzioni civili. Nello studio lesono state triturate, mescolate ...