Drogba | il figlio Isaac arriva in Italia | giocherà nella Folgore Caratese

Isaac Drogba, figlio del grande ex attaccante Didier, giocherà in Italia. Il piccolo Drogba è infatti stato tesserato dalla Folgore Caratese, club militante nel girone A della Serie D Italiana. Questo il comunicato ufficiale con cui la Folgore Caratese ha annunciato l'arrivo di Isaac Drogba.LA NOTA UFFICIALE"La società Folgore Caratese comunica di essersi assicurata le prestazioni a titolo definitivo dell'attaccante Isaac Drogba, figlio di Didier. Nato a Parigi il 15 dicembre 2000

