DAYDREAMER | anticipazioni puntata pomeridiana di martedì 9 febbraio 2021

Le Ali del Sogno di(pomeriggio) su Canale 5: Sanem si è resa conto che lo zio ha la possibilità di calmare gli animi tra Mevkibe e Huma, mettendo così le cose a posto nel problema nuziale. Lo zio cerca di entrare nelle simpatie di Huma e di conseguenza la corteggia, la invita a pranzo e cerca di "ammorbidirla" raccontandole tante cose… Huma, alla fine, accetta di incontrare la famiglia di Sanem per bersi un caffè con loro!

: Mihat stringe un patto con Sanem Mihat è molto interessato a Huma , che sembra ricambiare i sentimenti e nasconde in modo piuttosto impacciato di sentirsi attratta dallo zio ...8 febbraio: Leyla torna da Emre. Dopo la fine della sua relazione ha finalmente capito che il suo posto è tra le braccia dell'uomo che ama Visualizza questo post su Instagram ...Un matrimonio improvviso condizionerà i prossimi eventi di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Convinti del fatto che le loro rispettive famiglie ostacoleranno l’unione, Leyla Aydin (Oznur Serceler) ed Emr ...Nelle prossime puntate di DayDreamer Can e Sanem sentiranno crescere sempre di più la voglia di non stare l'uno lontano dall'altro. Intanto il desiderio di Aziz, di farli riavvicinare, porterà delle g ...