Covid-19, pericolo varianti in Francia, ammesse a scuola solo le mascherine chirurgiche (Di lunedì 8 febbraio 2021) Niente più mascherine fai-da-te o artigianali, da oggi nelle scuole francesi si potranno utilizzare solo le mascherine chirurgiche di tipo 1, con un filtraggio superiore al 90%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 febbraio 2021) Niente piùfai-da-te o artigianali, da oggi nelle scuole francesi si potranno utilizzareledi tipo 1, con un filtraggio superiore al 90%. L'articolo .

