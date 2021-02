Coronavirus nel Campo Rom Castel Romano, 12 positivi: in corso indagine epidemiologica (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono 12 i casi positivi, tutti collegati ad un unico nucleo familiare, registrati dalla Asl Roma 2 e riferibili al Campo rom di Castel Romano sulla via Pontina. Come rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio, la Asl Roma 2 ha eseguito uno screening e sono state circa 300 le persone testate. Le 12 persone risultate positive al Coronavirus sono state isolate e fanno parte dello stesso nucleo familiare: il caso indice potrebbe essere il capo famiglia. E’ in corso l’indagine epidemiologica. Inizialmente – come riportato da diverse testate e da comunicati stampa da parte di politici a livello comunale e regionale – si era parlato di 48 bambini positivi e di un adulto morto per Covid, notizia che la Asl non ha confermato. Ecco che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono 12 i casi, tutti collegati ad un unico nucleo familiare, registrati dalla Asl Roma 2 e riferibili alrom disulla via Pontina. Come rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio, la Asl Roma 2 ha eseguito uno screening e sono state circa 300 le persone testate. Le 12 persone risultate positive alsono state isolate e fanno parte dello stesso nucleo familiare: il caso indice potrebbe essere il capo famiglia. E’ inl’. Inizialmente – come riportato da diverse testate e da comunicati stampa da parte di politici a livello comunale e regionale – si era parlato di 48 bambinie di un adulto morto per Covid, notizia che la Asl non ha confermato. Ecco che ...

