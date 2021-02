Chorus of the Captains, cosa dice la poesia di Amanda Gorman al Super Bowl 2021 – Il video (Di lunedì 8 febbraio 2021) Si sa: il Super Bowl è anche show-time. Ma l’edizione di quest’anno, la 55esima dominata dai Buccaneeres di Tom Brady sugli Chiefs, ha avuto anche momenti di letteratura. Prima dell’inizio della partita, infatti, Amanda Gorman, poetessa 22enne nota per il suo discorso durante l’insediamento di Joe Biden, ha recitato i versi della suo nuovo poema, Chorus of the Captains, il “Coro dei capitani”. L’autrice afroamericana ha omaggiato tre americani che si sono distinti durante la pandemia. Il primo “capitano” è l’ex-militare di Pittsburgh James Martin, che oltre alle attività di beneficienza per i veterani, ha gestito lo streaming di partite liceali per tutte le famiglie chiuse in casa per il virus. L’altro personaggio cantato da Gorman è un insegnante di Los Angeles, ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 febbraio 2021) Si sa: ilè anche show-time. Ma l’edizione di quest’anno, la 55esima dominata dai Buccaneeres di Tom Brady sugli Chiefs, ha avuto anche momenti di letteratura. Prima dell’inizio della partita, infatti,, poetessa 22enne nota per il suo discorso durante l’insediamento di Joe Biden, ha recitato i versi della suo nuovo poema,of the, il “Coro dei capitani”. L’autrice afroamericana ha omaggiato tre americani che si sono distinti durante la pandemia. Il primo “capitano” è l’ex-militare di Pittsburgh James Martin, che oltre alle attività di beneficienza per i veterani, ha gestito lo streaming di partite liceali per tutte le famiglie chiuse in casa per il virus. L’altro personaggio cantato daè un insegnante di Los Angeles, ...

