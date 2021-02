Asti: Asp ottiene cinque milioni di finanziamento da Unicredit per l'emergenza Covid (Di lunedì 8 febbraio 2021) Asti Un finanziamento di cinque milioni di euro, della durata di sei anni, è il frutto dell'operazione che Asp (Asti servizi pubblici) ha sottoscritto con Unicredit, avvalendosi della garanzia ... Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 8 febbraio 2021)Undidi euro, della durata di sei anni, è il frutto dell'operazione che Asp (servizi pubblici) ha sottoscritto con, avvalendosi della garanzia ...

AstiServPubbl : Asti Servizi Pubblici S.p.A (Asp) ottiene cinque milioni di euro di finanziamento da UniCredit con il Decreto Liqui… - StampaAsti : Asti Servizi Pubblici (Asp) ottiene 5 milioni di euro di finanziamento da UniCredit - AstiServPubbl : Per rimanere sempre aggiornato sui servizi di Asp e scoprire le novità iscriviti alla nostra newsletter! Completa l… - StampaAsti : Autisti dell’Asp in sciopero, trasporti non garantiti - AstiServPubbl : Lunedì 8 febbraio sciopero degli addetti del servizio trasporti e mobilità di Asp. Possibili disagi per gli utenti… -