Verissimo | Ainett Stephens racconta i drammi della sua vita

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 7 febbraio 2021) La puntata diandata in onda ieri, 6 febbraio 2021, ha visto come ospite la bellissima mo. La donna hato aspetti drammaticisuaa Silvia Toffanin e al pubblico a casa. In particolare la moha condiviso nel salotto di Canale 5 i difficili momenti attraversati quando è stato diagnosticato lo spettro autistico al figlio, ma ha anche parlato di quando la madre e la sorella sono sparite nel nulla.diagnosi dello spettro autistico del figlio, ospite anel corsopuntata andata in onda il 6 febbraio 2021, ha ...