Sondaggi, gradimento dei leader: la fiducia in Draghi già al 71%, Conte secondo al 65%, poi Speranza e Gentiloni. L’unico che cala è Renzi (Di domenica 7 febbraio 2021) Mario Draghi è già in testa alla classifica del gradimento dei leader politici. Il premier incaricato gode del giudizio positivo del 71% degli intervistati, guadagnando 17 punti rispetto alla rilevazione di ottobre scorso. È il dato che emerge dal Sondaggio realizzato dall’istituto Demos per Repubblica. Giuseppe Conte viene quindi scavalcato del suo successore, ma resta il secondo leader più apprezzato dagli italiani, ricevendo la fiducia del 65% di loro (+7). L’unico leader che invece perde gradimento rispetto allo scorso ottobre è Matteo Renzi, che crolla al 17% in fondo alla classifica. Dietro il leader di Italia Viva c’è solo Beppe Grillo, lontano da tempo dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Marioè già in testa alla classifica deldeipolitici. Il premier incaricato gode del giudizio positivo del 71% degli intervistati, guadagnando 17 punti rispetto alla rilevazione di ottobre scorso. È il dato che emerge dalo realizzato dall’istituto Demos per Repubblica. Giuseppeviene quindi scavalcato del suo successore, ma resta ilpiù apprezzato dagli italiani, ricevendo ladel 65% di loro (+7).che invece perderispetto allo scorso ottobre è Matteo, che crolla al 17% in fondo alla classifica. Dietro ildi Italia Viva c’è solo Beppe Grillo, lontano da tempo dalla ...

