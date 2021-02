Sanremo 2021, Alice Campello non sarà al fianco di Amadeus: niente Festival per lady Morata (Di domenica 7 febbraio 2021) “Era circolata con insistenza l’ipotesi di una presenza a Sanremo 2021 a fianco di Amadeus dell’influencer Alice Campello, nota per il suo legame con il calciatore della Juventus Alvaro Morata. Alice però non salirà sul palco del Teatro Ariston”. La nota rivista Oggi fa chiarezza e rivela come Alice Campello, la moglie di Alvaro Morata, non salirà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo: la compagna di vita dell’attaccante della Juventus era stata considerata da molti come presenza certa al fianco di Amadeus. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) “Era circolata con insistenza l’ipotesi di una presenza adidell’influencer, nota per il suo legame con il calciatore della Juventus Alvaroperò non salirà sul palco del Teatro Ariston”. La nota rivista Oggi fa chiarezza e rivela come, la moglie di Alvaro, non salirà sul palco dell’Ariston per ildi: la compagna di vita dell’attaccante della Juventus era stata considerata da molti come presenza certa aldi. SportFace.

