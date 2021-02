Prossima giornata Serie A: calendario 12-15 febbraio, orari, streaming, programma DAZN e Sky (Di domenica 7 febbraio 2021) Una nuova giornata di campionato (12-15 febbraio) ci si appresta a vivere nella Serie A 2020-2021 di calcio. Incontri importanti che andranno a delineare ancor di più il quadro della situazione nella classifica generale. Si comincia venerdì 12 febbraio con la sfida tra Bologna e Benevento alle ore 20.45: felsinei favoriti dal valore tecnico della propria rosa, ma la squadra di Filippo Inzaghi non è da sottovalutare. Nel giorno successivo vi saranno alle ore 15.00 Torino-Genoa, alle 18.00 Napoli-Juventus e alle 20.45 Spezia-Milan. Grandi attese per il confronto tra partenopei e bianconeri al Diego Armando Maradona: la Vecchia Signora vorrà uscire dal rettangolo verde campano con un risultato positivo e non perdere punti da chi è davanti in classifica. Da questo punto di vista, i rossoneri vorranno imporsi all’Alberto ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Una nuovadi campionato (12-15) ci si appresta a vivere nellaA 2020-2021 di calcio. Incontri importanti che andranno a delineare ancor di più il quadro della situazione nella classifica generale. Si comincia venerdì 12con la sfida tra Bologna e Benevento alle ore 20.45: felsinei favoriti dal valore tecnico della propria rosa, ma la squadra di Filippo Inzaghi non è da sottovalutare. Nel giorno successivo vi saranno alle ore 15.00 Torino-Genoa, alle 18.00 Napoli-Juventus e alle 20.45 Spezia-Milan. Grandi attese per il confronto tra partenopei e bianconeri al Diego Armando Maradona: la Vecchia Signora vorrà uscire dal rettangolo verde campano con un risultato positivo e non perdere punti da chi è davanti in classifica. Da questo punto di vista, i rossoneri vorranno imporsi all’Alberto ...

