Pd-Lega, speravo de morì prima (Di domenica 7 febbraio 2021) Per quanto sia post ideologico da prima della morte delle ideologie mi fa un po’ impressione la prossima stretta di mano Salvini-Zingaretti, benedetta dal santo Draghi. Non è la stessa Lega del ’95 che portò al governo Dini, dopo la rottura con Berlusconi sulle pensioni (e poi Lambertow governava con l’appoggio esterno di tutti). Quella di Bossi, dell’ampolla con l’acqua del Po raccolta con qualche lacrima sul (Mon)viso, di Ponte di Legno, dei celti e dei Borghezio, della secessione, della Padania. Si, vabbe, Roma ladrona, dagli al terrone, all’immigrato, ma quanta acqua e cattiveria in più è passata sotto i ponti. E poi dopo Dini, venne Prodi, l’Ulivo, insomma le note della Canzone popolare tranquilizzarono per un po’ tutti. Adesso no, è passato un secolo. Delrio e Orfini sono saliti sulla barca con Carola Rackete, mentre per Salvini era una ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Per quanto sia post ideologico dadella morte delle ideologie mi fa un po’ impressione la prossima stretta di mano Salvini-Zingaretti, benedetta dal santo Draghi. Non è la stessadel ’95 che portò al governo Dini, dopo la rottura con Berlusconi sulle pensioni (e poi Lambertow governava con l’appoggio esterno di tutti). Quella di Bossi, dell’ampolla con l’acqua del Po raccolta con qualche lacrima sul (Mon)viso, di Ponte di Legno, dei celti e dei Borghezio, della secessione, della Padania. Si, vabbe, Roma ladrona, dagli al terrone, all’immigrato, ma quanta acqua e cattiveria in più è passata sotto i ponti. E poi dopo Dini, venne Prodi, l’Ulivo, insomma le note della Canzone popolare tranquilizzarono per un po’ tutti. Adesso no, è passato un secolo. Delrio e Orfini sono saliti sulla barca con Carola Rackete, mentre per Salvini era una ...

A Torre Maura il Pd va a parlare con chi ringhia per capire e dialogare, la Lega per appoggiarli; i campi rom la sinistra li rende civili, la Lega preferisce eliminarli; Salvini tiene in mano il ...

Ho fatto un sogno bellissimo: lui non è più tra i... piedi

... mi rimbombava nella testa quel termine - dimissioni - che da oltre un anno e mezzo speravo venisse ... Un movimento che si è rimangiato quasi tutto nel nome del potere, passato da mai con la Lega al ...

Per quanto sia post ideologico da prima della morte delle ideologie mi fa un po’ impressione la prossima stretta di mano Salvini-Zingaretti, benedetta dal santo Draghi. Non è la stessa ...

Governo, Salvini: "La Meloni non deve isolarsi, è l'ora della responsabilità"

"Stimo e rispetto Giorgia Meloni ma non condivido la sua scelta di isolarsi e di dire no. E' il momento della responsabilita' e del coraggio, non della paura": e' quanto ha affermato il leader leghist ...

