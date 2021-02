Mondiale per club 2020/2021: Palmeiras-Tigres 0-1, decide Gignac su rigore (Di domenica 7 febbraio 2021) È il Tigres ad approdare alla finale del Mondiale per club 2020/2021. I messicani vincono meritatamente per 0-1 contro il Palmeiras e ora se la vedranno contro la vincente tra Al Ahly e Bayern Monaco, in programma domani alle ore 19 . Delusione per il Palmeiras: i freschi vincitori della Libertadores non riescono mai a rendersi davvero pericolosi. LA PARTITA – Primo tempo giocato a ritmi abbastanza sostenuti. Il Tigres gioca meglio, soprattutto nella seconda parte di frazione, e crea tre nitide palle da gol. Protagonista Weverton, che compie tre grandi parate, una su Gonzalez in apertura, due su Gignac. Guzman è stato invece impegnato da Rony con un gran tiro dalla distanza. L’esterno del Palmeiras è stato il più ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) È ilad approdare alla finale delper. I messicani vincono meritatamente per 0-1 contro ile ora se la vedranno contro la vincente tra Al Ahly e Bayern Monaco, in programma domani alle ore 19 . Delusione per il: i freschi vincitori della Libertadores non riescono mai a rendersi davvero pericolosi. LA PARTITA – Primo tempo giocato a ritmi abbastanza sostenuti. Ilgioca meglio, soprattutto nella seconda parte di frazione, e crea tre nitide palle da gol. Protagonista Weverton, che compie tre grandi parate, una su Gonzalez in apertura, due su. Guzman è stato invece impegnato da Rony con un gran tiro dalla distanza. L’esterno delè stato il più ...

