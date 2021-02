Milan, Tomori il grande colpo in ottica scudetto? (Di domenica 7 febbraio 2021) Tra le squadre in lotta per un posto d’alta classifica, il Milan è la società che è intervenuta maggiormente nel calciomercato invernale appena terminato. Tre acquisti, uno per reparto, che consentiranno al tecnico Pioli di poter aumentare le rotazioni in questa seconda parte di stagione che vede i rossoneri in lotta sia in campionato che in Europa League. Tra i nuovi volti quello che si è già fatto notare con personalità è Fikayo Tomori, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. Tomori si prende il Milan Arrivato in Italia poco più di due settimane fa, nella sfida di oggi contro il Crotone Tomori giocherà la sua terza partita in maglia rossonera, di cui la seconda consecutiva da titolare. Complice l’infortunio di Kjaer nel derby di Coppa Italia, Pioli ha deciso di puntare fin da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Tra le squadre in lotta per un posto d’alta classifica, ilè la società che è intervenuta maggiormente nel calciomercato invernale appena terminato. Tre acquisti, uno per reparto, che consentiranno al tecnico Pioli di poter aumentare le rotazioni in questa seconda parte di stagione che vede i rossoneri in lotta sia in campionato che in Europa League. Tra i nuovi volti quello che si è già fatto notare con personalità è Fikayo, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea.si prende ilArrivato in Italia poco più di due settimane fa, nella sfida di oggi contro il Crotonegiocherà la sua terza partita in maglia rossonera, di cui la seconda consecutiva da titolare. Complice l’infortunio di Kjaer nel derby di Coppa Italia, Pioli ha deciso di puntare fin da ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Tomori Diretta Milan Crotone/ Streaming video tv: tutto facile per Pioli? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CROTONE Eccoci adesso all'analisi delle probabili formazioni di Milan Crotone . Stefano Pioli potrebbe confermare Tomori al centro della difesa con Romagnoli, per il resto ...

Teocoli: 'Milan da scudetto. Ibra provocatore, non razzista'

Su Ibrahimovic : ' Ha sempre segnato a tutti con il Milan, è una persona democratica. Fare il gol ... Tomori lo voglio rivedere bene, Meité non mi dispiace a parte la capigliatura, con un ciuffo davanti ...

Energia, maturità, intelligenza. Tomori raccontato da chi lo fece esordire col... Canada La Gazzetta dello Sport Diretta Milan Crotone/ Streaming video tv: tutto facile per Pioli? (Serie A)

Diretta Milan Crotone streaming video tv oggi 7 febbraio: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A, 21^ giornata.

MILAN-CROTONE: IL MATCH PROGRAM

FORZA MILAN! C'è Milan-Crotone e torna il Match Program interattivo pensato per tutti i tifosi rossoneri, che potranno seguire, anche da casa, tutte le news, le statistiche e le curiosità del match di ...

