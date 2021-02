Mass Effect Legendary Edition, gli ex-sviluppatori Bioware riflettono sul controverso finale di Mass Effect 3 (Di domenica 7 febbraio 2021) Con l'arrivo della Mass Effect Legendary Edition, la rimasterizzazione dei tre capitoli principali della serie Bioware, molti ne hanno approfittato per rivangare un tasto doloroso del passato, ovvero il finale di Mass Effect 3. Chi non ha giocato la serie ai tempi forse non comprenderà l'importanza di questo evento ma all'uscita del terzo capitolo, nel lontano 2012, le reazioni negative al finale furono talmente vocali e insistenti, da aver spinto Bioware a realizzare un DLC gratuito per espandere l'ultima sezione di gioco. Questo perché, nella versione originale, i finali diversi non si ottenevano come risultato delle scelte effettuate durante ... Leggi su eurogamer (Di domenica 7 febbraio 2021) Con l'arrivo della, la rimasterizzazione dei tre capitoli principali della serie, molti ne hanno approfittato per rivangare un tasto doloroso del passato, ovvero ildi3. Chi non ha giocato la serie ai tempi forse non comprenderà l'importanza di questo evento ma all'uscita del terzo capitolo, nel lontano 2012, le reazioni negative alfurono talmente vocali e insistenti, da aver spintoa realizzare un DLC gratuito per espandere l'ultima sezione di gioco. Questo perché, nella versione originale, i finali diversi non si ottenevano come risultato delle scelte effettuate durante ...

Eurogamer_it : #MassEffectLegendaryEdition, gli ex-sviluppatori Bioware riflettono sul controverso finale di Mass Effect 3. - PlanetR7_ : Mass Effect Andromeda: numerose razze aliene sono state tagliate dal gioco per motivi di budget e di cosplay… - IGNitalia : In un'intervista, BioWare ha affermato che ha dovuto limitare le nuove razze aliene introdotte in Mass Effect: Andr… - hommibot : il confine fra furry e xenophilia é molto sottile in mass effect - infoitscienza : Mass Effect Legendary Edition, perché è un remaster e non un remake -