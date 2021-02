Le partite delle 15: poker del Milan (che si riprende la vetta) al Crotone, Udinese - Hellas Verona 2 - 0 (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella 21a giornata di Serie A due le partite che si sono giocate alle 15.00. Testacoda tra Milan e Crotone: la squadra di Pioli si riprende la vetta dopo il sorpasso dell'Inter, vincente sul campo ... Leggi su globalist (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella 21a giornata di Serie A due leche si sono giocate alle 15.00. Testacoda tra: la squadra di Pioli siladopo il sorpasso dell'Inter, vincente sul campo ...

ZZiliani : La cosa bella delle partite della #Juventus è che quando c’è un fallo sospetto nella sua area e l’arbitro tira drit… - sechesi : Il Napoli ha sviluppato una brutta caratteristica: l’abitudine alla sconfitta, diventata ormai di routine, germogli… - FBiasin : 'Sky acquisisce i diritti #Champions per la trasmissione di 121 delle 137 partite del triennio 2021/2024 e delle 2… - GRealta : Ma di che cazzo parliamo??? Poi l'asino la metterà anche nel derby... Ma i numeri sono impietosi per lui... Il dopp… - Paladino70 : @Scuilibrato77 Compà, non ne mettere più di ste foto prima delle partite, che porti attasso. #ecco. -