I Foo Fighters alla scoperta del groove in Medicine at midnight? (Di domenica 7 febbraio 2021) C'era un motivo quando Dave Grohl anticipava che il nuovo album sarebbe stato il Let's Dance del suo gruppo. Quale fosse la connessione tra i Foo Fighters, l'ultima grande rock band in attività, e uno degli album più popolari di David Bowie (quello di China Girl e Modern Love) lo si scopre già dalla prima canzone, con tanto di "na na na" a metà strada tra i Commodores di Lionel Richie e i singoli più catchy di Lenny Kravitz. Gran pezzo, così come il successivo Shame Shame, un gioiello di scrittura pop su base ritmica funky soul, con Dave Grohl nei panni del vocalist black oriente. Splendido. A fare da regista del suono in questo decimo capitolo della discografia dei Foo Fighters è Greg Kurstin (Adele, Maren Morris): Magistrale l'arrangiamento e la scelta due suoni nella semi acustica Waiting on a war, ennesimo esempio di come Grohl ... Leggi su panorama (Di domenica 7 febbraio 2021) C'era un motivo quando Dave Grohl anticipava che il nuovo album sarebbe stato il Let's Dance del suo gruppo. Quale fosse la connessione tra i Foo, l'ultima grande rock band in attività, e uno degli album più popolari di David Bowie (quello di China Girl e Modern Love) lo si scopre già dprima canzone, con tanto di "na na na" a metà strada tra i Commodores di Lionel Richie e i singoli più catchy di Lenny Kravitz. Gran pezzo, così come il successivo Shame Shame, un gioiello di scrittura pop su base ritmica funky soul, con Dave Grohl nei panni del vocalist black oriente. Splendido. A fare da regista del suono in questo decimo capitolo della discografia dei Fooè Greg Kurstin (Adele, Maren Morris): Magistrale l'arrangiamento e la scelta due suoni nella semi acustica Waiting on a war, ennesimo esempio di come Grohl ...

MondadoriStore : Febbraio 2021 sarà un mese ricchissimo di novità musicali, con gli album inediti dei rapper Mr. Rain e #IlTre, ma a… - PassarellaRock : Foo Fighters = Medicine At Midnight (prodotto da Greg Kurstin, registrato da Darrell Thorp e mixato da Mark “Spike”… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Foo Fighters, #DaveGrohl: 'la gara di batteria con @Nandi_Bushell è stata una spinta alla pubblic… - truemetalonline : Foo Fighters: guarda mentre eseguono per la prima volta dal vivo 'Cloudspotter' al SiriusXM di Los Angeles -… - S812Carlito : @BeJustMe Non hai 90 anni eh... e anche se ce li avessi potresti andarci lo stesso. ?? Se tutto va bene (anche se or… -

Ultime Notizie dalla rete : Foo Fighters Cosa penserebbe Kurt Cobain dei Foo Fighters? Dave Grohl: 'Non me lo sono mai chiesto'

Non me lo sono mai chiesto. Vi spiego perché... Nella giornata di ieri è uscito Medicine At Midnight , l'ultimo album dei Foo Fighters e per l'occasione Dave Grohl ha concesso una lunga intervista a NME. Tra le domande, anche una molto particolare: cosa ne penserebbe oggi Kurt Cobain dei Foo Fighters? Non me lo sono mai ...

Foo Fighters, 5 febbraio 2021: è uscito il nuovo album "Medicine at midnight'

I Foo Fighters sono Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee È uscito oggi, venerdì 5 febbraio, il nuovo atteso album dei FOO FIGHTERS " Medicine At Midnight" (...

Le good vibes dei Foo Fighters Agenzia ANSA I Foo Fighters pubblicano il loro decimo album

La band rock cambia pelle con il loro nuovo lavoro, Medicine at midnight. Puntata intera. Nella stessa puntata. I Foo Fighters pubblicano il loro decimo album ...

Disponibile nei negozi e online il nuovo album dei Foo Fighters

È uscito oggi, venerdì 5 febbraio, il nuovo atteso album dei FOO FIGHTERS “Medicine At Midnight” (Roswell Records/RCA Records/Sony Music), disponibile in versione CD, vinile e digitale! “Medicine At M ...

Non me lo sono mai chiesto. Vi spiego perché... Nella giornata di ieri è uscito Medicine At Midnight , l'ultimo album deie per l'occasione Dave Grohl ha concesso una lunga intervista a NME. Tra le domande, anche una molto particolare: cosa ne penserebbe oggi Kurt Cobain dei? Non me lo sono mai ...sono Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee È uscito oggi, venerdì 5 febbraio, il nuovo atteso album dei" Medicine At Midnight" (...La band rock cambia pelle con il loro nuovo lavoro, Medicine at midnight. Puntata intera. Nella stessa puntata. I Foo Fighters pubblicano il loro decimo album ...È uscito oggi, venerdì 5 febbraio, il nuovo atteso album dei FOO FIGHTERS “Medicine At Midnight” (Roswell Records/RCA Records/Sony Music), disponibile in versione CD, vinile e digitale! “Medicine At M ...