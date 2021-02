Governo, Draghi: «I ministri li scelgo io», Pd e M5s spiazzati da Salvini (Di domenica 7 febbraio 2021) Governo Draghi nomi ministri in lizza – Domenica 7 febbraio 2021. «Non accetto indicazioni dai partiti, i ministri li scelgo io». Così avrebbe detto Mario Draghi al Movimento 5 Stelle che aveva portato addirittura Grillo per alzare la posta. Il premier incaricato non ha ancora deciso se si tratterà di esponenti d’area o di partito. I nomi in ballo sono diversi, ma la scelta è delicata, anche perché alcuni hanno già avuto contrasti con Italia Viva o il M5s. leggi anche l’articolo —> “Non si può andare avanti a colpi di no. Nessun pregiudizio”, Salvini apre a Draghi Come spiega “Today” se all’inizio si ragionava attorno al “modello Ciampi”, vale a dire un esecutivo guidato da un tecnico, ma composto in larga parte da politici, oggi starebbe ... Leggi su urbanpost (Di domenica 7 febbraio 2021)nomiin lizza – Domenica 7 febbraio 2021. «Non accetto indicazioni dai partiti, iliio». Così avrebbe detto Marioal Movimento 5 Stelle che aveva portato addirittura Grillo per alzare la posta. Il premier incaricato non ha ancora deciso se si tratterà di esponenti d’area o di partito. I nomi in ballo sono diversi, ma la scelta è delicata, anche perché alcuni hanno già avuto contrasti con Italia Viva o il M5s. leggi anche l’articolo —> “Non si può andare avanti a colpi di no. Nessun pregiudizio”,apre aCome spiega “Today” se all’inizio si ragionava attorno al “modello Ciampi”, vale a dire un esecutivo guidato da un tecnico, ma composto in larga parte da politici, oggi starebbe ...

CarloCalenda : Certo possono far ridere Grillo e Salvini diventati pro Governo Draghi. Ma è una vita che auspichiamo la capacità d… - BentivogliMarco : E' doveroso costruire il Governo #Draghi su un programma di cose da fare subito. Siamo in emergenza e chi pone veti… - marcodimaio : #Travaglio ha già iniziato a scagliarsi contro #Draghi. Aveva previsto che non sarebbe mai divenuto premier; ma poi… - GiancarloGarci6 : RT @carlakak: Domani Draghi incontrerà Confindustria che chiederà più diritti per le Multinazionali ed i Sindacati che chiederanno più dove… - LaFATAa5Stelle : RT @carlakak: Domani Draghi incontrerà Confindustria che chiederà più diritti per le Multinazionali ed i Sindacati che chiederanno più dove… -