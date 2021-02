Felipe Melo: «Lasciare l’Inter e l’Europa la decisione più giusta della mia vita» (Di domenica 7 febbraio 2021) Felipe Melo ha alzato al cielo la Copa Libertadores con il suo Palmeiras: ecco le dichiarazioni del centrocampista brasiliano Felipe Melo ha alzato al cielo la Copa Libertadores con il suo Palmeiras. Ecco le sue parole al sito ufficiale della società. «Ne è valsa la pena aver lasciato una vita di successo in Europa, un club come l’Inter, e ricominciare da zero in Brasile in un grande club come il Palmeiras. È stata una delle decisioni più giuste della mia vita. Abbiamo ancora molto da fare. E alla fine di tutto guarderò indietro e dirò che ne è valsa davvero la pena, grazie a Dio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021)ha alzato al cielo la Copa Libertadores con il suo Palmeiras: ecco le dichiarazioni del centrocampista brasilianoha alzato al cielo la Copa Libertadores con il suo Palmeiras. Ecco le sue parole al sito ufficialesocietà. «Ne è valsa la pena aver lasciato unadi successo in Europa, un club come, e ricominciare da zero in Brasile in un grande club come il Palmeiras. È stata una delle decisioni più giustemia. Abbiamo ancora molto da fare. E alla fine di tutto guarderò indietro e dirò che ne è valsa davvero la pena, grazie a Dio». Leggi su Calcionews24.com

