Covid Italia | i dati di oggi delle regioni

(Di domenica 7 febbraio 2021) Idi, domenica 7 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in. Nel Lazio si registrano 920 nuovi contagi da coronavirus e vengono segnalati altri 20 morti. A Roma, i casi scendono sotto quota 400. Sono alcuni deiresi noti, alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato che rende noto come siano stati fatti “oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-1.655) e oltre 13 mila antigenici per un totale di oltre 22 mila test”. I guariti da ieri sono stati 3.985. “Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città scendono a ...

StefanoFeltri : La grande emergenza rimossa: la variante di Covid avanza Fate una pausa dai tweet spiritosi sulle consultazioni pe… - RaiNews : #Covid: cambia l'#Italia a colori, 17 regioni in giallo. Nuovo picco di ricoverati in #Umbria… - TgLa7 : ]###Migranti: Italia concede porto Augusta a Ocean Viking. Tra i 422 a bordo anche 8 positivi al #Covid - HuffPostItalia : Covid Italia, scendono i morti - Ragusanews : Covid Italia, 7 febbraio 2021: 11.641 casi e 270 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

...- 19 . La variante brasiliana - (P.1) 'È stata isolata per la prima volta nel gennaio 2021 in Brasile e Giappone. Alla data del 25 gennaio 2021 è stata segnalata in 8 Paesi, compresa l'. ...Read More In Evidenza: come cambiano i colori dell'da domani da 8 febbraio 7 Febbraio 2021quasi tutta in zona gialla da lunedì 8 febbraio. Sulla base dei dati settimanali diffusi ...Sono 11.641 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero ...Sono 11.641 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano +13.442, qui il bollettino). Sale così ad almeno 2.636.738 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti ...