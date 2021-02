Chelsea, Tuchel: “Dobbiamo migliorare in fase offensiva. Ma non è colpa solo degli attaccanti…” (Di domenica 7 febbraio 2021) L'allenatore del Chelsea Tuchel ha parlato dei miglioramenti che la sua squadra deve fare: "Ci manca qualcosa a livello di precisione e di determinazione quando entriamo in area di rigore avversaria - dichiara il tecnico tedesco -. In questo momento, siamo molto solidi in fase difensiva ma manchiamo di precisione quando attacchiamo. Non è solo colpa degli attaccanti, così come i pochi gol subiti non sono merito solamente della fase difensiva. Siamo una squadra e lavoriamo continuamente per migliorarci, contiamo nel più breve tempo possibile di avere equilibrio in entrambe le fasi".caption id="attachment 1090923" align="alignnone" width="3436" Tuchel, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) L'allenatore delha parlato dei miglioramenti che la sua squadra deve fare: "Ci manca qualcosa a livello di precisione e di determinazione quando entriamo in area di rigore avversaria - dichiara il tecnico tedesco -. In questo momento, siamo molto solidi indifensiva ma manchiamo di precisione quando attacchiamo. Non èattaccanti, così come i pochi gol subiti non sono merito solamente delladifensiva. Siamo una squadra e lavoriamo continuamente per migliorarci, contiamo nel più breve tempo possibile di avere equilibrio in entrambe le fasi".caption id="attachment 1090923" align="alignnone" width="3436", getty/caption ITA Sport Press.

