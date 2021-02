Benevento | Inzaghi | “Audero è stato strepitoso Possiamo giocarcela con tutti”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ilsogna il colpaccio contro la Sampdoria. I giallorossi vanno in vantaggio con Caprari, ma vengono ripresi dalla rete di Keita Balde nel finale. caption id="attachment 1083493" align="alignnone" width="4073", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico Filippocommenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Questo è il calcio, ma io sono molto soddisfatto della mia squadra. Se vedo i cambi della Sampdoria e penso a chi avevamo di fronte vuol dire che siamo sulla strada giusta. Poi è chiaro che se metti 3-4 volte un giocatore davanti adla devi chiudere. Quando vedevo che lui parava tutto e noi non riuscivamo a fare il due a zero ho avuto brutte sensazioni… Noi siamo una matricola e siamo qui, loro sono felici di aver ...