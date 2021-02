Volley | Superlega 2020 2021 | Vibo Valentia batte in rimonta Civitanova

Leggi su sportface

(Di sabato 6 febbraio 2021) La Tonno Callipo Calabriasconfigge per 3-2 (22-25, 21-25, 25-22, 25-21, ) la Cucine Lubenell’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno della. Il turnover operato da Fefè De Giorgi (a riposo Juantorena, Balaso e Simon) in vista degli impegni infrasettimanali di Champions League consente ai calabresi di conquistare i due punti. I cucinieri gestiscono bene i primi due parziali, ma la squadra di coach Baldovin reagisce e completa lavincente al tie-break. In attesa delle sfide di Monza e Piacenza, i calabresi conservano quindi la quarta posizione in classifica, mentre i cucinieri avevano già messo in ghiaccio la seconda piazza alle spalle della capolista Perugia. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL ...