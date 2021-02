Traffico Roma del 06-02-2021 ore 09:00 (Di sabato 6 febbraio 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati all’ascolto ancora scarso il Traffico lo vuole principali arterie stradali della città scorrevole anche raccordo anulare programmata per le 10 di questa mattina una manifestazione in forma statica in Piazza dei Navigatori possibili difficoltà sulla viabilità circostante fino alle 12 circa lavori di potatura su Viale Trastevere per l’intera giornata di oggi tra Lungotevere Raffaello Sanzio e Viale Glorioso possibili quindi disagi al Traffico di zona modificate Inoltre le modalità di trasporto per le linee tram 3 e 8 che verranno sostituiti da bus navetta tra Piazzale Ostiense a Stazione Trastevere Per quanto riguarda la linea 3 mentre la linea 8 verrà sostituita per l’intera tratta centro Casaletto Inoltre la linea H a supporto effettuerà tutte le fermate presenti sulla circonvallazione ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto ancora scarso illo vuole principali arterie stradali della città scorrevole anche raccordo anulare programmata per le 10 di questa mattina una manifestazione in forma statica in Piazza dei Navigatori possibili difficoltà sulla viabilità circostante fino alle 12 circa lavori di potatura su Viale Trastevere per l’intera giornata di oggi tra Lungotevere Raffaello Sanzio e Viale Glorioso possibili quindi disagi aldi zona modificate Inoltre le modalità di trasporto per le linee tram 3 e 8 che verranno sostituiti da bus navetta tra Piazzale Ostiense a Stazione Trastevere Per quanto riguarda la linea 3 mentre la linea 8 verrà sostituita per l’intera tratta centro Casaletto Inoltre la linea H a supporto effettuerà tutte le fermate presenti sulla circonvallazione ...

