Serie B, 21a giornata: i risultati delle gare delle 14 (Di sabato 6 febbraio 2021) La 21a giornata della Serie B si è aperta con un risultato a sorpresa. L’Ascoli ha infatti espugnato lo stadio Via del Mare di Lecce, imponendosi sui Salentini in rimonta per 1-2. Al vantaggio iniziale di pugliesi, firmato Stepinski, ha risposto la doppietta del nuovo acquisto Federico Dionisi. Ma le sorprese non sono mancate nemmeno nelle gare disputate nel pomeriggio di oggi. Ecco cosa è accaduto nelle gare delle 14 della 21a giornata di Serie B. Il Brescia si fa rimontare, bene Cremonese, pari tra Cosenza e Spal Dopo una settimana particolarmente difficile, con l’esonero di Dionigi e la panchina provvisoriamente affidata a Gastaldello, il Brescia spreca una nuova occasione per trovare i tre punti. Le Rondinelle passano dopo sette minuti con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) La 21adellaB si è aperta con un risultato a sorpresa. L’Ascoli ha infatti espugnato lo stadio Via del Mare di Lecce, imponendosi sui Salentini in rimonta per 1-2. Al vantaggio iniziale di pugliesi, firmato Stepinski, ha risposto la doppietta del nuovo acquisto Federico Dionisi. Ma le sorprese non sono mancate nemmeno nelledisputate nel pomeriggio di oggi. Ecco cosa è accaduto nelle14 della 21adiB. Il Brescia si fa rimontare, bene Cremonese, pari tra Cosenza e Spal Dopo una settimana particolarmente difficile, con l’esonero di Dionigi e la panchina provvisoriamente affidata a Gastaldello, il Brescia spreca una nuova occasione per trovare i tre punti. Le Rondinelle passano dopo sette minuti con ...

TUTTOB1 : Serie B, 21a giornata: Salernitana e Chievo non si fanno male. Crollano Frosinone e Pescara. Harakiri Brescia. Crem… - TUTTOB1 : Serie B, i risultati della 21a giornata: Salernitana e Chievo non si fanno male. Crollano Frosinone e Pescara. Hara… - cascinanotizie : Cremonese-Pisa: 2-1 Sesta sconfitta stagionale, non basta Vido - Mediagol : #SerieB, 21a giornata: vincono Venezia e Reggina, pari nel big match Salernitana-Chievo. Risultati e classifica… - TUTTOB1 : Serie B: i risultati delle gare del pomeriggio -