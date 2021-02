Serie A, Ronaldo fa la differenza e la Juventus affonda la Roma (Di sabato 6 febbraio 2021) Successo della Juventus nel big match di Serie A con la Roma. Bianconeri che all'Allianz hanno vinto con il punteggio di 2-0 con un gol del solito Cristiano Ronaldo e poi nella ripresa l'autorete di Ibanez. La Juve ha giocato anche bene ma soprattutto è stata attenta a non farsi sorprendere da una ordinata Roma che ha peccato in incisività. La gara si sblocca al 13' con Cristiano Ronaldo: mancino precisissimo dal limite. Grande chance per il pari per Cristante al 21', poco dopo traversa di CR7, pericoloso anche nel finale di primo tempo. Nel secondo tempo il raddoppio Juve con l'autogol di Ibanez su iniziativa di Kulusevski. Nel finale problemi per Bonucci, che lascia il posto a De Ligt. Come al solito la differenza l'ha fatta Cristiano Ronaldo con ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 febbraio 2021) Successo dellanel big match diA con la. Bianconeri che all'Allianz hanno vinto con il punteggio di 2-0 con un gol del solito Cristianoe poi nella ripresa l'autorete di Ibanez. La Juve ha giocato anche bene ma soprattutto è stata attenta a non farsi sorprendere da una ordinatache ha peccato in incisività. La gara si sblocca al 13' con Cristiano: mancino precisissimo dal limite. Grande chance per il pari per Cristante al 21', poco dopo traversa di CR7, pericoloso anche nel finale di primo tempo. Nel secondo tempo il raddoppio Juve con l'autogol di Ibanez su iniziativa di Kulusevski. Nel finale problemi per Bonucci, che lascia il posto a De Ligt. Come al solito lal'ha fatta Cristianocon ...

