Sei Nazioni 2021, Garbissi: “Livello odierno inaccettabile, non cerchiamo alcun alibi” (Di sabato 6 febbraio 2021) Il rugbista italiano Paolo Garbissi, al termine del match d’esordio del Sei Nazioni 2021, perso dagli azzurri in casa contro la Francia per 10-50, ha commentato la partita ai microfoni di Dmax: “Non c’è molto per cui essere positivi, riguarderemo le tante cose che sono andate storte. Il Livello dimostrato oggi non è sicuramente accettabile e il prossimo sabato avremo l’Inghilterra, un avversario ancora più duro. Non cerchiamo alcun alibi, non possiamo giustificare la nostra prestazione. Sperandio? E’ un mezzo sorriso, perché la prestazione è stata altalenante: abbiamo fatto cose buone soprattutto nel primo tempo, poi abbiamo perso il pallino del gioco”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Il rugbista italiano Paolo, al termine del match d’esordio del Sei, perso dagli azzurri in casa contro la Francia per 10-50, ha commentato la partita ai microfoni di Dmax: “Non c’è molto per cui essere positivi, riguarderemo le tante cose che sono andate storte. Ildimostrato oggi non è sicuramente accettabile e il prossimo sabato avremo l’Inghilterra, un avversario ancora più duro. Non, non possiamo giustificare la nostra prestazione. Sperandio? E’ un mezzo sorriso, perché la prestazione è stata altalenante: abbiamo fatto cose buone soprattutto nel primo tempo, poi abbiamo perso il pallino del gioco”. SportFace.

Federugby : ??#italrugby Il XV Azzurro in campo con la ???? Francia sabato 6 febbraio per la partita inaugurale del… - Eurosport_IT : Orgoglio Italia ?????? Sperandio realizza la prima meta azzurra del Sei Nazioni ??? #SeiNazioni | #ItaliaFrancia - Gazzetta_it : #rugby #SeiNazioni #ItaliaFrancia 10-50 @Federugby partenza flop, sconfitta numero 28 consecutiva nel Torneo - GiornaleLazio : Sei nazioni, la Francia dilaga e per l’Italia è esordio amaro - Il Giornale del Lazio - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Sei Nazioni, Italia travolta dalla Francia all'esordio -