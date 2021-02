Sabato 6 Febbraio 2021 Sky e Premium Cinema, Monster School (Di sabato 6 febbraio 2021) Le pagine della nostra vitaNick Cassavetes dirige Ryan Gosling, Rachel Mc Adams e James Garner per raccontare un'intensa storia d'amore a cavallo della Seconda guerra mondiale. Dal romanzo di Nicholas Sparks.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)La promessa dell'assassinoThriller di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Naomi Watts e Vincent Cassel. Londra: dopo il ritrovamento di un diario, una giovane ostetrica finisce nella rete della mafia russa.(SKY Cinema... Leggi su digital-news (Di sabato 6 febbraio 2021) Le pagine della nostra vitaNick Cassavetes dirige Ryan Gosling, Rachel Mc Adams e James Garner per raccontare un'intensa storia d'amore a cavallo della Seconda guerra mondiale. Dal romanzo di Nicholas Sparks.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)La promessa dell'assassinoThriller di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Naomi Watts e Vincent Cassel. Londra: dopo il ritrovamento di un diario, una giovane ostetrica finisce nella rete della mafia russa.(SKY...

Federugby : ??#italrugby Il XV Azzurro in campo con la ???? Francia sabato 6 febbraio per la partita inaugurale del… - poliziadistato : Le Dolomiti saranno le grandi protagoniste in questi giorni con Mondiali #scialpino a Cortina D'Ampezzo 8-21 febbra… - teatroallascala : Sabato 6 febbraio alle 20 non perdere il concerto in streaming diretto dal M° Zubin Mehta. Solista è il soprano… - CiaoKarol : Affida i gesti e le azioni ai Sacri Cuori di Gesù e Maria ?????? #Preghiera del mattino - Sabato, 6 Febbraio 2021… - BarAbbaPodcast : ?? Nuovo Podcast! 'Sabato 6 Febbraio 2021(San Paolo Miki e compagni) - Riposati!' su @Spreaker #apostoli #barabba… -