Reddito di cittadinanza a rischio? Ecco la linea di Mario Draghi (Di sabato 6 febbraio 2021) Il Movimento 5 Stelle ha avuto un incontro di oltre un'ora con il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi: tra i temi affrontati anche di Reddito di cittadinanza. Il Reddito di cittadinanza incassa la fiducia del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. E' quanto ha dichiarato Vito Crimi, capo politico pentastellato ad interim, dopo l'incontro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

VittorioSgarbi : Ecco il tanto esaltato “reddito di cittadinanza” voluto dal Movimento 5 Stelle. Soldi a pioggia, senza alcun contro… - fattoquotidiano : “Recovery plan non va riscritto ma integrato. Reddito di cittadinanza? Da preservare. Fare subito per decreto la ba… - MediasetTgcom24 : Messina, in 175 percepivano il Reddito di cittadinanza senza requisiti #Messina - free_trought : Con la LEGA nel governo, meno vagabondi, meno marchette, niente reddito cittadinanza, no regali ai nullafacenti app… - marcomogianiphd : RT @Zbarskij: Reddito di cittadinanza uguale 'parassiti pagati per stare seduti in salotto'. Strumento che 'ha ingrassato i furbi'. La camp… -