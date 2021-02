Pratica di Mare | arrivate le prime 249 mila dosi di vaccino AstraZeneca

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 febbraio 2021) Sonoin Italia nel pomeriggio di oggi, sabato 6 febbraio, le 249.600delanti-Covid. Il, l’ultimo tra quelli approvati dall’Europa, è arrivato all’aeroporto militare didi, a Pomezia, che funge da hub per la distribuzione dei vaccini sul territorio nazionale. E’ da qui che partiranno infatti – via terra tranne che per la Sardegna – i carichi per tutte le regioni italiane, attraverso il corriere espresso SDA e le Forze Armate nell’ambito dell’Operazione Eos. Domenica scorsa, 31 gennaio, era arrivato un carico con una fornitura di vaccini di Moderna, che il giorno dopo erano stati distribuiti in nelle varie regioni italiane. su Il Corriere della Città.