Omicidio Sonia Di Maggio | Salvatore Carfora avrebbe confessato | “Sono stato io”

(Di sabato 6 febbraio 2021)Dil’ex fidanzato diDi, la ragazza uccisa nel leccese mentre stava camminando in strada con il nuovo compagno. L’uomorisposto a tutte le domande del gip per poi dichiarare: “io”. Nel frattempo è stata ritrovata anche l’arma del delitto, un coltello a serramanico.l’ex compagno diDi, la 29enne uccisa nel Leccese lunedì sera.risposto a tutte le domande del gip Giulia Proto, ammettendo le sue colpe. Resta quindi in ...

QuartoGrado : A #Quartogrado il fidanzato di Sonia racconta il momento in cui l'ex della ragazza ha commesso l'omicidio davanti a… - PrimaCommunica2 : Omicidio Sonia di Maggio: l’ex fidanzato Carfora confessa: “Sono stato io” - NapoliToday : #Cronaca Femminicidio Sonia Di Maggio: ritrovata l'arma del delitto e gli indumenti dell'assassino… - PugliaStream : Sonia, ritrovato il coltello dell'omicidio: era nascosto vicino alla scuola - leccenews24 : Omicidio Specchia Gallone, ritrovato il coltello usato dall’assassino di Sonia -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Sonia

il Resto del Carlino

Dopo l'e aver indossato indumenti puliti, l'assassino ha vagato per le campagne, ...difeso dall'avvocato Cristiano Solinas - ha raccontato il suo vagabondaggio notturno dopo aver ucciso. ...Dell'è accusato il fidanzato 19enne, Pietro Morreale, detenuto nel reparto di degenza psichiatrica del carcere Pagliarelli di Palermo., 29 anni, è stata uccisa a coltellate il 1° ...Agenti del Commissariato di Otranto hanno trovato nelle campagne di Minervino il coltello e gli indumenti di Salvatore Carfora, il 39enne di Torre Annunziata fermato lunedì scorso per l'omicidio di So ...L’interrogatorio dell’ex fidanzato della ragazza ammazzata nel Leccese: l’ha colpita con 22 fendenti usando un coltello da sub ...