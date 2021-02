Modena-Cisterna oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2020/2021 (Di sabato 6 febbraio 2021) Leo Shoes Modena-Top Volley Cisterna sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming l’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno di Superlega 2020/2021 di volley. Dopo il bel successo ottenuto sul campo di Verona, i Canarini tornano al PalaPanini per incontrare Cisterna, fanalino di coda della classifica a quota 7 punti. La formazione laziale, reduce dal successo strappato al tie-break contro Vibo Valentia, vuole continuare a crescere e mettere in difficoltà Modena. D’altra parte, gli uomini di Andrea Giani non vogliono lasciare altri punti con l’obiettivo di salire al sesto posto occupato da Monza, staccata di sole due lunghezze (anche se con una partita in meno). IL ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Leo Shoes-Top Volleysarà visibilein tv: eccoe come seguire inl’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno didi volley. Dopo il bel successo ottenuto sul campo di Verona, i Canarini tornano al PalaPanini per incontrare, fanalino di coda della classifica a quota 7 punti. La formazione laziale, reduce dal successo strappato al tie-break contro Vibo Valentia, vuole continuare a crescere e mettere in difficoltà. D’altra parte, gli uomini di Andrea Giani non vogliono lasciare altri punti con l’obiettivo di salire al sesto posto occupato da Monza, staccata di sole due lunghezze (anche se con una partita in meno). IL ...

