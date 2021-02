Milly Carlucci riapre la gara degli ascolti del venerdì: battuto il GF Vip (Di sabato 6 febbraio 2021) La guerra di ascolti tra Milly Carlucci e Alfonso Signorini, che aveva infuocato l’ultima settimana di gennaio, concludendosi con una quasi parità, è stata formalmente riaperta. Gli ascolti di venerdì 5 gennaio hanno decretato una sola vincitrice, ovvero Milly Carlucci, anche se la durata prolungata del programma condotto da Signorini gli ha fatto guadagnare più share. Chi ha vinto la gara di ascolti Il guanto della sfida era stato lanciato da Alfonso Signorini quando, durante un’intervista, aveva detto di non essere minimante preoccupato dalla concorrenza del Cantante Mascherato, che sarebbe iniziato proprio venerdì 29 gennaio. A quelle affermazioni aveva risposto piccata Milly ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 febbraio 2021) La guerra ditrae Alfonso Signorini, che aveva infuocato l’ultima settimana di gennaio, concludendosi con una quasi parità, è stata formalmente riaperta. Glidi5 gennaio hanno decretato una sola vincitrice, ovvero, anche se la durata prolungata del programma condotto da Signorini gli ha fatto guadagnare più share. Chi ha vinto ladiIl guanto della sfida era stato lanciato da Alfonso Signorini quando, durante un’intervista, aveva detto di non essere minimante preoccupato dalla concorrenza del Cantante Mascherato, che sarebbe iniziato proprio29 gennaio. A quelle affermazioni aveva risposto piccata...

milly_carlucci : Spoiler Alert ?????? Le emozioni a caldo di #icmbabyalieno ?????? #ilcantantemascherato @IlCantanteRai1 - RaiUno : ?? Un nuovo Baby Alieno ?? Nove maschere in gara ?? Chi si nasconderà al loro interno?! ?? Preparatevi a indagare! ??… - milly_carlucci : Grazie ragazzi siete stati tutti meravigliosi , delle vere colonne per me ?? #ballandoconlestelle… - ClarabellaBest : RT @IlCantanteRai1: #icmBABYALIENO ?? si esibisce con “Triangolo” Chi si nasconde dietro la sua maschera? #IlCantanteMascherato @milly_carlu… - ClarabellaBest : RT @IlCantanteRai1: Oggi #6febbraio alle 15.00 su #Rai1 torna #IlCantanteMascherato con un appuntamento esclusivo per scoprire qualcosa in… -