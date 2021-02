M5s apre a Draghi, "serve maggioranza politica solida" (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Disponibili a sostenere il governo guidato da Mario Draghi a patto che si tratti di un governo dotato di "solida maggioranza politica", che lo metta al riparo da "criticità" come quelle che hanno portato alla fine del Conte II. Un riferimento, quello di Vito Crimi a una "maggioranza politica solida" che arriva poco poche ore dopo l'apertura di Matteo Salvini a Draghi. Una apertura attesa - il leader della lega lo aveva preannunciato nelle ore scorse - ma che apre il problema della "coerenza politica", per dirla con un parlamentare M5s, del nascituro governo. Meno attesa era la disponibilità tanto convinta da parte dei Cinque stelle, passati nel giro di 36 ore da una posizione "mai in un governo tecnico" alla ... Leggi su agi (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Disponibili a sostenere il governo guidato da Marioa patto che si tratti di un governo dotato di "", che lo metta al riparo da "criticità" come quelle che hanno portato alla fine del Conte II. Un riferimento, quello di Vito Crimi a una "" che arriva poco poche ore dopo l'apertura di Matteo Salvini a. Una apertura attesa - il leader della lega lo aveva preannunciato nelle ore scorse - ma cheil problema della "coerenza", per dirla con un parlamentare M5s, del nascituro governo. Meno attesa era la disponibilità tanto convinta da parte dei Cinque stelle, passati nel giro di 36 ore da una posizione "mai in un governo tecnico" alla ...

Per i pentastellati: "C'è una grande incompiuta del mondo universitario che attende di conoscere il suo destino: lo "Studentato" UNIBAS di Matera"

