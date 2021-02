Liverpool – Manchester City del 7 febbraio 2021 (Di sabato 6 febbraio 2021) Il Liverpool spera che nonostanti gli infortuni Sadio Mane e Fabinho possano giocare domenica. Alisson potrebbe anche tornare dopo la malattia, mentre il nuovo acquisto Ozan Kabak è disponibile, anche se è improbabile che inizi così presto. Ecco cosa possiamo aspettarci dall’incontro Liverpool – Manchester City, che si gioca domani, domenica 7 febbraio, alle ore 16:30. Liverpool – Manchester City: a che punto sono le due squadre? Il City, che ha vinto le ultime 13 partite in campionato e coppa, resta senza Sergio Aguero, Kevin de Bruyne e Nathan Ake. Il Manchester City ha vinto l’ultima volta ad Anfield nel 2003, e da allora ha perso 13 delle 19 partite in tutte le competizioni. Domenica è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021) Ilspera che nonostanti gli infortuni Sadio Mane e Fabinho possano giocare domenica. Alisson potrebbe anche tornare dopo la malattia, mentre il nuovo acquisto Ozan Kabak è disponibile, anche se è improbabile che inizi così presto. Ecco cosa possiamo aspettarci dall’incontro, che si gioca domani, domenica 7, alle ore 16:30.: a che punto sono le due squadre? Il, che ha vinto le ultime 13 partite in campionato e coppa, resta senza Sergio Aguero, Kevin de Bruyne e Nathan Ake. Ilha vinto l’ultima volta ad Anfield nel 2003, e da allora ha perso 13 delle 19 partite in tutte le competizioni. Domenica è ...

PremierShowIT : ??? Il 23º turno di #PL si apre con un interessante Aston Villa-Arsenal mentre in serata toccherà a una grande class… - zazoomblog : Liverpool-Manchester City (domenica ore 17:30): formazioni quote pronostici - #Liverpool-Manchester #(domenica - infobetting : Liverpool-Manchester City (domenica, ore 17:30): formazioni, quote, - WolfTiz14 : @AndreaPintore5 Io ti dicevo ho mio Zio che vive a Sandbach nello Cheshire tra Manchester e Liverpool. Lí piove spessissimo. - Fantacalciok : Liverpool – Manchester City: diretta live, risultato in tempo reale -